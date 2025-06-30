İzmir'deki yangından yürek yakan görüntüler... Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve kedisi kurtarıldı

Kaynak: İHA

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar‘da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı.

Evinden çıkamayan tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve yine evlerinde mahsur kalan bir vatandaş ile kedisi ekipler tarafından kurtarıldı.

aw486889-02.jpg

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.

aw486889-04.jpg

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı. Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son Haberler
Meteoroloji’den ‘kırmızı kodlu’ uyarı: Bazı illerde çok şiddetli sağanak bekleniyor! Balkanlar üzerinden geldi…
Meteoroloji’den ‘kırmızı kodlu’ uyarı: Bazı illerde çok şiddetli sağanak bekleniyor! Balkanlar üzerinden geldi…
Bursa’da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Bursa’da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Ünlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyordu
Ünlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyordu
Yeniçağ Gazetesi: Siyasette tansiyonu yükselten duruşma
Yeniçağ Gazetesi: Siyasette tansiyonu yükselten duruşma
4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı! Bakan Yumaklı açıkladı
4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı! Bakan Yumaklı açıkladı