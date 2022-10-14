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Canlı yayında uyuşturucu kullandı. Rezalet

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:08
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İzmir'den canlı yayı yapıp uyuşturucu kullandı. Rezalet

Canlı yayında uyuşturucu kullandı. Rezalet
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İHA'nın haberine göre, sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti. 

Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

 

 

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