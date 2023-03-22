İzmir'den depremzedelere iftar sofrası

ANKA'da yer alan habere göre, "Biz İzmir" dayanışma noktalarında ise ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtımı sürecek. Ramazanın ilk günü olan yarın ise İzmir Konak Meydanı ile Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da depremzedeler için iftar sofrası kurulacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan aylarında düzenlenen iftar programlarında düzenlemeye gidildi ve bu sene deprem bölgesindeki illere öncelik tanındı. İzmir’de meydan iftarlarının düzenlenmemesi, mahallelerdeki dayanışma noktalarında yürütülen programlara devam edilmesi kararlaştırıldı. Sadece Konak Meydanı’nda bir iftar düzenlenmesi ve başta İzmir’e yerleşmiş depremzede aileler olmak üzere halka yönelik davetler hazırlandı. Meydan iftarları için planlanan bütçenin ise afet bölgesindeki depremzede yurttaşların sahur ve iftar yemekleri için kullanılması yönünde adım atıldı. Bu kapsamda Hatay, Osmaniye ve Adıyaman illerindeki çadır ve konteynerkentlerde iftar yemeği verilmesi planlandı. Ramazanın ilk günü olan yarın ise Konak Meydanı ile Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da iftar sofrası kurulacak.



215 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

İzmir’de ramazan ayı boyunca 10 adet ‘Biz İzmir Dayanışma Noktası’nda toplam 215 bin kişilik iftar yemeği, 50 bin haneye gıda paketi, 76 bin 515 haneye 400 TL’lik nakdi yardım sağlanmasına karar verildi. Üç ilde ramazan ayı boyunca toplam 136 bin kişilik iftar yemeği verilmesi planlandı. Ayrıca İzmir ve Hatay, Osmaniye ile Adıyaman illerinde yapılması planlanan iftarlarla birlikte toplam 75 milyon TL’lik ayni ve nakdi destek sağlanacağı da belirtildi.



Ayrıca ramazan ayının ikinci 15 günlük bölümünde en az 5 mahalle/park iftarı düzenlenecek. Büyükşehir’in yatılı kurumları olan hastane, huzurevi, kadın sığınma evleriyle İzmir’e yerleşen depremzede yurttaşların konakladıkları yurt, pansiyon ve otellere de iftar yemeği sunulacak.