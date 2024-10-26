İzmir’den getirdi, satamadan yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir’den getirdi, satamadan yakalandı

İzmir'den aldığı 222 uyuşturucu hapı satmak için Afyonkarahisar'a getiren şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

İzmir'den aldığı 222 uyuşturucu hapı satmak için Afyonkarahisar'a getiren şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A.O., isimli şahsın İzmir'den elde ettiği uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı takibi alarak Şuhut ilçesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 222 adet uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son Haberler
Fatih Karahan, iktidarın asgari ücret zam planını ağzından kaçırdı
Fatih Karahan, iktidarın asgari ücret zam planını ağzından kaçırdı
Kadın kılığına girip adam vurdu polisten kaçamadı
Kadın kılığına girip adam vurdu polisten kaçamadı
Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği
Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği
Tarihe karışan bir meslek daha: Kalaycılık
Tarihe karışan bir meslek daha: Kalaycılık
Nostaljik tramvay ‘Çorbabüs’ oldu. Ücret alınmıyor
Nostaljik tramvay ‘Çorbabüs’ oldu. Ücret alınmıyor