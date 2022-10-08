İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü

Olay, sabah saat 06.30'da Alibeyköy Cep Otogarı'nda meydana geldi. İzmir'den otobüsle İstanbul'a eden Nilgün İpek, Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüsten indi.

İpek eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başladı. Yolcularını indiren otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptı. Otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmeyen şoför Mehmet Ali Ç., geri çıkmaya çalıştığı sırada İpek'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen İpek, otobüsün altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA