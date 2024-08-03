İzmir'den sonra ikinci elektrik akımı faciası. Üstelik kaldırılsın diye dilekçe vermişler

Kaynak: İHA
İzmir'den sonra ikinci elektrik akımı faciası. Üstelik kaldırılsın diye dilekçe vermişler

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak can vermesinin ardından bir elektrik kaçağı faciası da Malatya'da yaşandı. 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş betonu sularken ayağının kayması sonucu düştüğü yerde akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Aylar öncesinde kaldırılması için başvurdukları elektrik kablolarının üzerine düşerek akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan'ı hayatını kaybetti.

Acı olay Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş'ın hayattan koparan elektrik kabloların bulunduğu yerden kaldırılması için aylar öncesinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

Anlatılanlara göre dün gece saat 20.30 sıralarında Batuhan Vahap Akbaş, Maskarlar mevkiinde dedesi O.M.'nin inşa edilen evinin beton kısımlarını sularken dengesini kaybederek yan taraftaki elektrik kablolarına temas etti. Bir anda elektrik akımına kapılan talihsiz genç, ailesinin kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can verdi.

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Batuhan Vahap Akbaş'ın dedesi O.M. ise aylar önce evlerinin hemen yanında geçen elektrik kablolarının kaldırılması için ilgili kuruma müracaatta bulunduğunu söyledi.

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"2 AY ÖNCE BEN, 6 AY ÖNCE DEDESİ KABLOLARIN KALDIRILMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİK"

Batuhan Vahap Akbaş'ın genç yaşında ihmal sonucu yaşamını kaybettiğini belirten Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, bölgedeki kısmi erimelerin yaşandığı elektrik trafosunun da tehlike saçtığını vurgulayarak, "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef yitirdik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama kimse dikkate almamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe vermiştim. İlgili kurumun bize verdiği yanıt ise 'bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu

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. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle yaşamını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma vereceğiz” diye konuştu.

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