İzmir'den sonra Sivas'tan acı haber! Orman yangınına müdahale eden personel hayatını kaybetti

Sivas'ın Hafik bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına mücadele edilirken yaşanan talihsiz bir kaza sonucu, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanı Yusuf Mengeç'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Mengeç, yangınına müdahale ederken dozerin devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Benzer bir acı hadise, Temmuz ayında İzmir'in Bergama ilçesinde yaşandı. Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nden Şahin Dönertaş, orman yangınına müdahale ettiği esnada kullandığı kamyonetin devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ ŞAHİN DÖNERTAŞ, MÜDAHALE SIRASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bergama, İzmir'de başlayan orman yangını ikinci gününde, yangına mücadele ederken kullandığı aracın ters dönmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı ve yaşamını yitirmişti. Yoğun çabalar sonucunda yangın, hem hava hem de kara operasyonlarıyla kontrol altına alınmıştı.