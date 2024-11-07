İzmir'e 10 ayda 150 bin turist

Kaynak: İHA
İzmir'e 10 ayda 150 bin turist

İzmir Alsancak Limanı'na yılın 59. kruvaziyer gemisi yanaştı. 10 ayda tam 150 bin yolcu geldi.

İzmir Alsancak Limanı, yılın 59. kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Limana gelen "Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer gemisi 500 yolcusuyla TCDD İzmir Alsancak Limanı'na demirledi. İzmir'e 10 ayda 150 bin yolcu gelmiş oldu. Gemiden inen turistler alışveriş yapma ve turistik yerleri gezme fırsatı buldular. Dev gemi bugün tekrardan Yunanistan'a gidecek.

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"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUZ"

İzmir'e genç, yaşlı demeden akın ediyorlar. İngiltere'den gelen turist Silwer çiftinden 70 yaşındaki Dale Silwer, "Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Hava harika. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuşurken, 72 yaşındaki Grag Silwer ise, "İzmir'de güzel bir gün geçireceğimize inanıyoruz. Rehberimizle gezindikten sonra fikir elde edeceğiz. Türkiye harika. İstanbul'da da harika deneyimler yaşadık. 1 gün burada kalacağız ve sonra Yunanistan'a gideceğiz. Türkleri çok seviyoruz" dedi.

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