İzmir’e bir asbestli gemi daha geliyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Nemrut Körfezi’nde 22 tane gemi söküm tesisi bulunuyor. Gemi söküm işlemleri için dünyanın zehirli atıkla yüklü gemileri İzmir Aliağa’ya geliyor. Bu kez de “Rayomond Croze” isimli bir kablo döşeme gemisi, gemi söküm işlemleri için Aliağa’ya gelmek üzere yola çıktı. Gemi “Orange” adında bir Fransız şirkete ait.

Geminin 18 Aralık günü Toulon Limanı’ndan yola çıktığı ve 27 ya da 28 Aralık tarihlerinde İzmir’in Aliağa ilçesine varacağı iletilirken, gemide 50 ila 100 ton arasında asbest bulunduğu öğrenildi.

Verilen bilgilere göre, geminin aynı zamanda 5 bin metrekareden daha fazla asbestli boya bulunduğu iletildi. İddialara göre, söz konusu gemi Aliağa’da bulunan Anadolu Gemi Söküm Tesisi’nde sökülecek.

GEMİ SÖKÜM İŞÇİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ RAPOR YAYINLANDI

Önceki günlerde STK Gemi Söküm Platformu tarafından gemi söküm işçilerinin sorunlarınu ve çevre kirliliğini anlatan bir rapor yayınlandı. Raporda, bu iki konu hakkında önemli bilgiler verilirken Aliağa gemi söküm tesisleriyle ilgili bir bölüm de bulunuyor.

STK Gemi Söküm Platformu tarafından yayınlanan raporda, "Aliağa'da asbest söküm faaliyetleri, kapasite eksikliği, sürecin her aşamasında asbest miktarlarının yanlış beyan edilmesi ya da tutarsız numune alma pratiği de dahil olmak üzere birçok yönden yetersizdir.

Asbest sökümünde eğitimsiz işçilerin katılımı belirgin bir şekilde devam etmekte ve bertaraf prosedürleri mevzuatla uyumlu değildir. Bu sorunların çözümü, şeffaflık, yerel düzeyde sıkı denetim ve AB ile kamu kurumları arasında iş birliğini gerektirmektedir" ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Önceki yıl Aliağa gemi söküm tesislerine, Brezilya donanması içinde yer alan Nae Sao Paulo isimli asbestli savaş gemisi getirilmek istenmişti. Gemi, Aliağa’da gemi söküm işlemi yaptırmak istiyordu. İzmir’de asbestli savaş gemisinin gelmesini istemeyen birçok sivil toplum ve meslek örgütü, siyasi partiler, belediyeler ve yurttaşlar eylemler gerçekleştirdi. Bu sayede gemi henüz Aliağa’ya ulaşmadan mevcut iktidar kararından vazgeçti ve savaş gemisinin söküm izni iptal edildi. Savaş gemisinin Türk Karasularına girilmesine izin verilmedi.