İzmir’e bir yılda 716 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğayla uyumlu bir yaşam hedefi doğrultusunda Türkiye’ye örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Doğadan uzaklaştıkça kendimizden de birbirimizden de uzaklaşıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in doğayla uyumlu bir yaşam hedefi doğrultusunda kentin yeşil varlığı artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 100 milyonluk yatırımla yaklaşık 10 Buca Cezaevi alanına denk gelen 716 bin 192 metrekarelik yeşil alan İzmir’e kazandırıldı.

“DOĞANIN PARÇASIYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı’nın özeti niteliğindeki Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejimiz, İzmir’in bu alandaki tüm eylemlerini bütünleştiren bir yol tarif ediyor. Bu strateji doğrultusunda kentte yeşil altyapının artırılması için Türkiye'ye örnek birçok projeyi hayata geçirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz. Afetlere ve salgınlara dirençli olmanın tek yolu, doğayla uyumlu bir yaşam sürmek. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Doğadan uzaklaştıkça kendimizden de birbirimizden de uzaklaşıyoruz” dedi.

145 BİN BİTKİ DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında İzmirlilerin doğa ve ormanla bütünleşeceği “Yaşayan Parklar” projesi kapsamında Olivelo Yaşayan Park Projesi, Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi alanı olan İnciraltı Bahçesi, “CittaSlow Sakin Mahalle” projesi kapsamındaki Demirköprü ve Agora Park çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda yatırımı hayata geçirdi. Yıl boyunca yeni oluşturulan yeşil alanların yanı sıra bakım-onarım çalışmaları kapsamında da 30 Ekim depreminde zarar gören 12 park başta olmak üzere birçok mevcut park yenilendi. Ayrıca çocukların çok daha sağlıklı ve güvenilir koşullarda oynayabilmesi için 12 ilçedeki 56 noktada çocuk oyun alanları yenilendi. Talepler doğrultusunda eğitim kurumları da dahil olmak üzere kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarına yıl içerisinde yaklaşık 145 bin bitki desteği sağlandı.

İki aşaması biten Flamingo Doğa Parkı’nın üçüncü aşaması için çalışmalar sürüyor. Fırat Fidanlığı Yaşayan Parkı, Çiğli Atatürk Mahallesi Parkı ve Bayraklı Körfez Mahallesi Parkı’ndaki çalışmalar ise bu yıl tamamlanacak.