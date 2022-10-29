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İzmir’e kamyon dolusu uyuşturucu getirdi kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Menemen ilçesinde durdurulan bir kamyonda 203 kilogram 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:33
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İzmir’e kamyon dolusu uyuşturucu getirdi kıskıvrak yakalandı

İzmir’e kamyon dolusu uyuşturucu getirdi kıskıvrak yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda Menemen ilçesinde bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 203 kilogram 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon sonucunda gözaltına alınan S.M. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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