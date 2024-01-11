İzmir’e petrol taşıyan gemiye silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’e petrol taşıyan gemiye silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı
Irak’tan İzmir’e petrol taşıyan gemiye Umman açıklarında silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Reuters’ın haberine göre, İzmir’e petrol getiren gemiye Umman açıklarınsa silahlı baskın düzenlendi. Baskın düzenleyenlerin silah maskeli ve askeri üniformalı olduğu bildirildi.

Gemiye baskın anından olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜ:

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Gemiyle bağlantı kesilirken gemide 19 mürettebatın olduğu da öğrenildi.

United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO) gemiyle çok iletişime geçemediklerini ve bağlantının kesildiğini açıkladı.

Gemide biri Yunanistan, 18'i Filipinler'den olmak üzere 19 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.

Geçen yıl St. Nikolas firmalı tankerin ABD ve İran arasında krize yol açtığı da ortaya çıktı. ABD, İran'a yönelik yaptırımları ezdiğini iddia ederek gemiye el koymuştu.2-wwb3-001.jpg

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