İzmir’e üç yeni “Yuva” daha ekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerine üç yeni yuva daha ekleniyor. Ön kayıt başvuruları başlayan Tire ve Bayraklı Cengizhan’da açılacak yeni merkezlerle birlikte Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısı 23’e yükselecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerine üç yeni yuva daha ekleniyor. Kent genelinde 20 noktada çocuklara yönelik hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Tire ve Bayraklı Cengizhan’da açılacak üç merkezle büyüyecek. 36-66 ay arası çocuklar için oluşturulacak merkezlere ön kayıtlar da başladı. Yuvamız İzmir’e Tire’de iki, Bayraklı Cengizhan’da ise bir yeni merkez daha eklenecek.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Yuvamız İzmir Tire, Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı Caddesi No: 34/A ve Hürriyet Mahallesi Gençlik Caddesi No: 7/A adreslerinde açılacak. Yuvamız İzmir Cengizhan ise Cengizhan Mahallesi 1620/29 Sokak No23/B Bayraklı adresinde hizmete girecek. Merkezlere ön kayıt yaptırmak isteyen aileler 0507 511 54 30 numaralı telefonu arayabiliyor.

AYDA 5 BİN TL ÜCRET ÖDENİYOR

Aliağa, Ataşehir, Balçova Selçuk Yaşar, Beydağ, Bornova, İnönü, Evka-1, Buca, Dikili, Egekent, Evka-2, Evka-4, Gaziemir, Örnekköy, Görece, Güzelyalı, Kiraz ve Torbalı, Bayraklı ve Yamanlar olmak üzere 20 noktada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısı üç yeni merkezle birlikte 23’e yükselecek. Aileler nitelikli eğitim, kaliteli hizmet ve güvenilir ortam sunan merkezlere ayda 5 bin TL ücret ödüyor.