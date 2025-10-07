İzmir’i sel vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle merkezdeki cadde ve sokaklar suyla dolarken, rögarların taşması sonucu birçok noktada su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Alsancak Mahallesi’nde market işleten Cemil Çakmakçı, bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekti. Çakmakçı, “Bu bölge değişmiyor, 40 yıldır aynı. Mazgallar daha yeni yapıldı. Barikat yaptık ama iş yerini koruyacağını da düşünmüyorum” diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi. Esnaf, dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise kapılarının önüne kum torbası yerleştirerek su baskınını önlemeye çalıştı.

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve İzmir için yapılan turuncu kodlu uyarının ardından başlayan yağmur, gece etkisini yitirse de sabah saatlerinde yeniden başladı. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kentte trafik aksadı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili oldu. İlçeye metrekarede 99.8 kilogram yağmur düştü. Dikili’yi Foça, Bergama ve Seferihisar takip etti. Kozmetik firmasında çalışan Murat Can Bulut, “İstanbul’dan yeni geldim. İzmir’de felaket bir yağmur var” diyerek yaşadığı şaşkınlığı ifade etti. Eşi Pelin Bulut ise yağmurun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.