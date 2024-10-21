İzmir’i selamlayan Atatürk silueti güçlendirildi

Hava ve iklim koşulları nedeniyle yıpranarak devrilen Atatürk silüeti, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından atölyede bakıma alındı ve çürüyen metal aksamı ile dış görünümü yenilendi.

Çeşme otoyolu ve çevresinde simge haline gelen bu pano, Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz sırasında Afyon Kocatepe’deki duruşunu simgeliyor.

İlk müdahale sonrası tekrar devrilen pano, bakım süreci tamamlandıktan sonra güçlendirilip yerine monte edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Şantiye Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından panonun yeniden monte edildiğini belirtti.

Nedim Ersin Külekçi, “Atatürk silueti İzmir’i selamlamaya devam edecek” dedi.