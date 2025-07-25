İzmir’i sıcak çarptı: Hastanelere koştular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak ve kuru fön rüzgarlarının etkisiyle birçok bölgede mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Düşük nem oranı ise hissedilen sıcaklığı artırıyor. Birçok kentte yurdu etkisi altına alan sistem nedeniyle bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor.

O şehirlerden biri de İzmir.

HASTANELERE KOŞTULAR

Sıcak hava günlük yaşama etkisinin dışında başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, sıvı kaybına bağlı rahatsızlıklar gibi pek çok ciddi sağlık riskini beraberinde getiriyor.

Hafta başından bu yana sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de, başta güneş çarpması veya sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarından dolayı hastanelere başvuru sayısında gözle görünür bir artış yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde de sıcak çarpması sonucu gelen hasta sayısında artış oldu.

16.00'YA KADAR DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar, gün ortasında özellikle 11.00-16.00 saatlerinde mümkünse dışarı çıkılmaması, yeterli sıvı alınması, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirilmesi, bol ve açık renkli kıyafetler giyilmesi, aşırı egzersiz yapmaktan kaçınılması, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması, daha hafif ve dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu söyledi.

Sıcaklığın insan sağlığını doğrudan etkilediğine işaret eden Yanturalı, şöyle devam etti:

"Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı gibi nedenlerle acil servislere başvuran hasta sayısı arttı. Bundan dolayı sıcaktan etkilenenler için sıvı alımı en temel ihtiyaç.

Özellikle yaşlı grupta böbrek yetmezliğine kadar giden bir sıvı kaybı hali var. Sıvı kaybederken, terlerken vücut aynı zamanda sodyum, yani bildiğimiz tuzu da kaybediyor.

Onun da mutlaka yerine konması gerekiyor. Bu ve bunlara bağlı semptomlarla acilimize başvurular son zamanlarda çok arttı."

Aşırı sıcaktan etkilenen kişilere acil müdahale edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yanturalı, hastaya aktif soğutma uygulamanın da yararlı olacağı bilgisini paylaştı.