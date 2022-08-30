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İzmir'de orman yangınına müdahaleye giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı  

İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:42
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İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangınına müdahaleye giden arazözün kaza yapması sonrası 4 kişi yaralandı

İzmir'de orman yangınına müdahaleye giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı  
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Kaza, akşam saatlerinde Bergama’ya bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

                                          

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