﻿İzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Büyük çapta hasar var

Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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