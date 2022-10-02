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İzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Büyük çapta hasar var

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 11:52
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İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu

İzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Büyük çapta hasar var
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Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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