İzmir'de son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanırken, kentin su tedarikinde hayati rol oynayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi rekor düzeyde düştü.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan güncel baraj verilerine göre, Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 1.12 seviyesine indi.

GEÇEN YILA GÖRE KORKUTAN DÜŞÜŞ

Geçen yıla kıyasla ölçülen veriler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. 26 Kasım 2024'te Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 11.74 iken, bu oran bir yıl içinde yaklaşık on kat azalarak yüzde 1.12'ye geriledi.

Tahtalı'nın yanı sıra, kentteki diğer barajların durumu da alarm veriyor. Gördes Barajı'nda ise 9 Ağustos tarihinde, Balçova Barajı'nda da 22 Ekim tarihinde sular tamamen bittiği için doluluk oranı sıfırlandı.

Diğer barajlarda da durum endişe verici: Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı su seviyesi yüzde 0.05, Ürkmez Barajı su seviyesi yüzde 3.33, Güzelhisar Barajı su seviyesi ise yüzde 43.60 olarak ölçüldü.

Azalan su kaynakları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Ağustos tarihinden bu yana su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri uygulamaya devam ediyor.