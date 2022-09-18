İzmir'de orman yangını

Çeşme Marina'ya yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.