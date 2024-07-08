İzmir'in Dev Otobüs Firması Geride Büyük Bir Soru İşareti Bırakarak Sektörden Çekildi

İzmir’in bilinen en büyük otobüs firmalarından birisi olan Hakiki Koç Turizm, 63 yıllık geçmişi sonrasında sektörden çekildi.

Hakiki Koç firması İzmir’deki en büyük yolcu otobüsü şirketlerinden birisi olarak biliniyordu. Hakiki Koç firması isim benzerliğinden dolayı sık sık bir başka yolcu otobüsü şirketi olan Kamil Koç ile karıştırılıyordu.

DEV FİRMA NE ZAMAN KURULDU?

İzmir’in en büyük yolcu otobüsü firmalarından birisi olan Hakiki Koç Turizm 1963 yılında İzmir’de Mehmet Niyazoğlu öncülüğünde kuruldu. İlk başlarda sadece 4 adet Mercedes otobüsü ile hizmete başlayan bu firma daha sonraki zamanlarda Bursa Eskişehir ve Ankara’ya şehirlerarası seferler düzenledi.

YURT DIŞI SEFERLER YAPTI

Hakiki Koç firması sektörde güç kazanmasının ardından ilerleyen yıllarda Almanya, Belçika, Bulgaristan, Yunanistan’a yurt dışı seferler düzenlemeye başladı. 1968 yılından sonra Hac seferlerine de başlayan Hakiki Koç Suudi Arabistan’a da hizmet vermeye başladı. Hakiki Koç firması bu seferler sonrasında sefer sayısını ve filosunu büyütmeye devam etti.

SEFERLER BİR ANDA DURDU

İzmir’in bu dev firması, kurucusunun vefat etmesi ile bir anda gerilemeye başladı. Niyazoğlu’nun vefatının ardından yönetimi oğullara geçen bu firma 2010 tarihinde Asya Tur’a satıldı ve sonrasında da faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.

Otobüs seferlerinin yayımlanan duyuru ile aniden durdurulan firma bu sektöre bir daha geri dönemedi.

ARDINDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Hakiki Koç Turizm, bir dönem İzmir’in en büyük ve en güçlü turizm firmalarından birisiydi ancak sahibi Mehmet Niyazoğlu’nun vefatı ile sessiz bir şekilde ve arkasında soru işareti bırakarak piyasadan çekildi.