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İzmir açıklarında 78 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmeleri sonucu denizde mahsur kalan 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:27
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İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına geçmeye çalışan Türk kara sularına itilerek denizde mahsur kalan 78 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 78 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye hareket eden ekipler, denizde mahsur kalan 39 göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı. Öte yandan, 28 Ekim saat 08.00 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında da kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda 39 göçmeni kurtardı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 78 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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