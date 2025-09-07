İzmir'in elektrik ihtiyacının yüzde 85’i İZETAŞ’tan

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarının elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla faaliyet gösteren İzmir Elektrik Tedarik AŞ (İZETAŞ), belediyenin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 85’ini tedarik ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kurum ve şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için faaliyet gösteren İZETAŞ büyümeye devam ediyor. Şirket, faaliyetleriyle kaynakların belediye bütçesi içerisinde kalmasına ve etkin şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

İZETAŞ, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da temsil ediliyor.

İZENERJİ ve İZETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, “Biz elektrik tedarik şirketiyiz. Başkanımız Cemil Tugay’ın temiz enerji vizyonu doğrultusunda bir hedefimiz var. Bu hedef yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek. 2030 hedefimiz karbon nötr bir şehir olmak. Yenilenebilir ve yeşil dönüşümün öncüsü bir şehir olacağız. İşte bu noktada hem elektriğimizi kendimiz üreteceğiz, Büyükşehir’in tüm ihtiyacını karşılayacağız hem de İZETAŞ şirketimiz bu enerjinin tedarikini yapacak” dedi.

“460 MİLYON KWH ENERJİ TEDARİK KAPASİTESİNE SAHİP”

İZETAŞ’ın 2021’de kurulduğunu 2022’de faaliyete geçtiğini belirten Uzunoğlu, “O günden bugüne sürekli büyüyen, bugün itibariyle 460 milyon kilowatt saatlik (kWh) bir enerji tedarik kapasitesine sahip bir şirket. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllık toplam 560 milyon kWh bir tüketimi var. Bunun yüzde 85’ini İZETAŞ tek başına tedarikini gerçekleştiriyor. Zaten amacımız kamuya, sanayiye, ticarethanelere; gerekirse bireysel kullanıcılara uygun koşullarda, güvenilir ve yeşil sertifikalı enerji tedarikini sağlamak” açıklamasında bulundu.

“BİZ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI GARANTİSİ VERİYORUZ”

Enerji maliyetlerindeki artışın altını çizen ve herkesin çok dikkatli olması gerektiğini aktaran Uzunoğlu, şöyle konuştu:

“İZENERJİ bünyesinde bir projemiz var. İzmir’de bir enerji platformu oluşturmak istiyoruz. Bu platform ilçe belediyelerinin tamamını kapsıyor. İzmir’deki sivil toplum ve enerjiyle ilgili tüm kurumları da içine alacak bir platform olacak. Burada ilçe belediyeleriyle kurduğumuz yakın ilişki çerçevesinde İZETAŞ’ın çok büyük bir katkısı olacak. İZETAŞ’ın bir faaliyeti daha var, o da çok önemli. Biz yenilenebilir enerji kaynağı garantisi veriyoruz. Tedarik sağladığımız herkese anlaşma doğrultusunda bu sertifikayı veriyoruz. Verdiğimiz elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaktan elde edildiğine dair bir sertifika. Bu niçin önemli? İzmir’in bir yeşil dönüşüm hedefi var. Tüm kurumların karbon nötr hedefine ulaşma gayreti var. Çok yakında Avrupa Birliği (AB) tarafından gelecek olan yeni düzenleme kapsamında kurumlar bu tip sertifika sahibi olmak zorunda. İZETAŞ şirketi bütün faaliyetleriyle hedeflerine son derece verimli, etkili ve maliyetleri düşürücü şekilde tüm kurumlara hizmet veren göz bebeği bir şirketimiz. Daha da büyüyecek. İzmir’in tümüne, hatta bölgeye hizmet verir hale getireceğiz.”

İZETAŞ HAKKINDA

İZETAŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki olarak 2021 yılında kuruldu ve aynı yıl EPDK’dan 20 yıllık elektrik tedarik lisansı aldı. 2022 yılı itibarıyla aktif olarak hizmet vermeye başlayan İZETAŞ, kuruluşundan itibaren yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarının değil, aynı zamanda Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler ve bireysel abonelerin elektrik arz güvenliğini sağlamak, elektrik piyasasındaki ani dalgalanmalara karşı koruma sunmak ve tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini belgelemek amacıyla elektrik tedariki ve danışmanlık hizmetleri sağladı.

TEDARİK KAPASİTESİ HER SENE GENİŞLİYOR

Şirket 2022 yılında toplam 369 milyon kWh, 2023 yılında toplam 40 milyon kWh, 2024 yılında toplam 105 milyon kWh, bu yılın ilk yarısında ise 211 milyon kWh elektrik tedariki sağladı.

Güncel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı 12 iştirak dahil olmak üzere geniş bir kurum portföyüne elektrik tedariki sunuldu. Bunun yanında talep doğrultusunda farklı belediye kurumlarına da elektrik sağlandı. İZETAŞ’ın fark yarattığı en önemli alanlardan biri, YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi) sistemi oldu.

Sertifikasyon sayesinde kurumlara sağlanan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan geldiği belgelendi. Yalnızca elektrik arz güvenliği değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik de garanti altına alındı. Böylece İzmir’in elektrik tüketimi, doğa dostu bir yaklaşım çerçevesinde yönetilerek karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlandı. İZETAŞ olarak kurumlara ve halka, elektrik giderlerini kontrol altına almak için doğru fatura analizi ve danışmanlık hizmeti sunuldu. Gereksiz maliyetleri önleyerek tasarruf ve verimlilik sağlandı.