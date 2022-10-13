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Ege Rallisi için geri sayım başladı

Hafta sonu İzmir'de koşulacak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:44
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İzmir'in ev sahipliği yapacağı Ege Rallisi için her şey hazır

Ege Rallisi için geri sayım başladı
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Royal Teos Thermal Resort Clinic ve Spa'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Özer Yüce, başta İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger olmak üzere desteği olan herkese teşekkür etti. Bu yarışın düzenlenmesi için çok ciddi bir ekipleri olduğunu aktaran Yüce, katılımcılara başarılar diledi.
Yarışma direktörü Ömer Yüce de bu yıl 31'incisi düzenlenen Ege Rallisi'ne 67 araçta 134 sürücünün kayıt yaptırdığını söyledi. Rallinin 283 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirileceğini kaydeden Ömer Yüce, "Cumartesi sabahı burada bize ev sahipliği yapan Royal Teos önünden bir start olacak. Ekipler sırasıyla Williams ve Beyler etaplarını ikişer kez geçecek. Organizasyonun 2. günü Royal Teos ve Berkem Motors etapları yine iki kez geçilecek." diye konuştu.

Organizasyonda 20. kez start alacak Burak Çukurova, bu alanda rekor kıracak olmasıyla ilgili espri yaparak, "İyi mi kötü mü bilemiyorum. Yaşımız ortaya çıkıyor." derken, "Ege Rallisi bizim için çok değerli. Hem hayatımda en sevdiğim etapların olduğu hem de doğasıyla, şehriyle gerçekten benim için özel bir yer." ifadelerini kullandı.
Çukurova, ellerinden gelenin en iyisini yapıp yine podyumda olmak istediklerini belirterek, "Bütün rakiplerimiz gerçekten çok güçlü. Gençler de var, yanımda oturan Ali Türkkan gibi. Aramızda 25 yaş var. Sonuçta mücadele etmeye, Ali'ye yetişmeye çalışacağız. Diğer rakiplerimizden Orhan (Avcıoğlu) zaten bu sene şampiyonluğa çok yakın diyebiliriz. Biz elimizden gelen en büyük mücadeleyi vereceğiz. Tabii ki kazanmak için start alacağız." şeklinde konuştu.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2. durumda bulunan Ali Türkkan da Ege Rallisi'nin etaplarının çok güzel olduğunu aktararak, "Umarım kazasız, belasız, keyifli, başarılı bir yarış olur. Sezonun sonuna yaklaştıkça puan farklarımız açılsa da yarışın içindeki mücadeleler çok daha birbirine yaklaşmaya başladı." açıklamasında bulundu.
Ege Rallisi; Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.
Bu yarış öncesi Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk 3 sırada Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova ve Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan yer alıyor.

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