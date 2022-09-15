﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında yangın çıktığı aktarıldı. Bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildiği duyuruldu.
Kemalpaşa ilçesi Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
(Kaynak: İHA)
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