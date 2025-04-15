İzmir'in kıyı ilçeleri sallandı (15 Nisan 2025)

Kaynak: DHA

AFAD, İzmir Körfezi'nde Karaburun açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

İzmir Körfezi'nde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD verilerine göre, saat 02.18’de merkez üssü Ege Denizi İzmir körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

En yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, zeminden 7.28 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem İzmir ve ilçelerinde hissedildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son Haberler
İzmir'in kıyı ilçeleri sallandı (15 Nisan 2025)
İzmir'in kıyı ilçeleri sallandı (15 Nisan 2025)
Cem Küçük, İmamoğlu davasının kaç yıl süreceğini açıkladı! Seçim tarihini fersah fersah geçiyor
Cem Küçük, İmamoğlu davasının kaç yıl süreceğini açıkladı! Seçim tarihini fersah fersah geçiyor
Büyük çözülme başladı! Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı
Büyük çözülme başladı! Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı
Araca 8 kaçak sığdıran şahıs tutuklandı
Araca 8 kaçak sığdıran şahıs tutuklandı
Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu
Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu