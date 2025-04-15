İzmir'in kıyı ilçeleri sallandı (15 Nisan 2025)

İzmir Körfezi'nde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD verilerine göre, saat 02.18’de merkez üssü Ege Denizi İzmir körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

En yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, zeminden 7.28 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem İzmir ve ilçelerinde hissedildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı