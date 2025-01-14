İzmir’in Maldivleri Garip Adası satıldı İşte yeni sahibi

İzmir’in Maldivleri olarak bilinen ve Dikili’deki "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen 'Garip Adası'nın satışı gerçekleşti. Adanın yeni sahibi TRG Yapı İnşaat oldu.



Türkiye’nin 64 adasından bir tanesi olan ve İzmir Dikili Bademli koyu açıklarında yer alan Garip Adası’nın satışı gerçekleştirildi. İzmir’in Maldivleri olarak bilinen adanın yeni sahibi Adanın yeni sahibi TRG Yapı İnşaat oldu.

Fi Yapı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Garip Adası’nın imar durumunun iptal edilmesi ve kamu hacizleri sebebi ile değerine satışı gerçekleştirilemediğini belirterek, gelinen noktada keyfi bir satış imkanı kalmadığını kaydetti.

Türkiye'nin 64 adasından biri olan ve İzmir Dikili Bademli Koyu açıklarında bulunan Garip Adası, satışa çıkarıldı. İzmir’in Maldivleri olarak bilinen adanın yeni sahibi, TRG Yapı İnşaat oldu.

ADANIN İCRA SATIŞI VE TRG YAPI İLE ANLAŞMA

Fİ Yapı'dan yapılan açıklamada "Gelinen noktada keyfi bir satış imkanı kalmamıştır. 22.01.2025 tarihinde 535 milyon TL’ye ada icradan satışa çıkartılmıştır. Bu bedele satıldığı takdirde şirketimizin borçları tasfiye edilemeyecek ve şirketimizin iflas riski doğacaktı. Bu sebeple Garip Adası’nın çok daha yüksek bedelle TRG Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İle satış vaadi sözleşmesi yapılarak, satılmasına buradan elde edilecek gelir ile tüm kamu, şirket ve şahıs borçlarının tasfiye edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

GARİP ADASININ SATIŞI pic.twitter.com/Kmiuiz2InE — Fİ YAPI (@FiYapiAS) January 13, 2025

İCRADAN SATIŞI İPTAL EDİLDİ

Garip Adası’nın icra tarihinden önce TRG Yapı İnşaat’a satılması, adanın icradan satışını da düşürmüş oldu.