İzmir'in Yeni Yıldızı: Urla, Çeşme ve Alaçatı'yı Bile Geride Bıraktı!

Ulusalpost.com'daki bilgilere göre; İzmir kent merkezine 50, Adnan Menderes Havaalanı'na 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüldür son dönemin en çok ziyaret edilen mahalleleri arasında yer almakta.



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GÜMÜLDÜR DENİZİ GÜZEL Mİ?

Deniz oldukça güzel, gerçekten akvaryum gibi tertemiz ve berrak. girer girmez balıklar karşılıyor sizi ve bazen size eşlik ediyorlar.

İncecik kumları ve sığ denizi, çocukların güvenle oynayabileceği bir ortam sunarken, deniz suyu sıcaklığı da soğuk sevmeyenler için de ideal bir tatil fırsatı sunan Gümüldür sahili son dönemin yıldızı oldu.

Çok sayıda tatilci ve gurbetçi akın akın Gümüldür'ü ziyaret ediyor. Bölgeye hayran kalan birçok kişi ise buraya yerleşiyor. Özellikle son dönemde İzmir merkez ve İstanbul'dan Gümüldür'e göç edenlerin sayısında artış yaşanıyor.

Doğal bir yaşam süren Gümüldür halkı yöresel lezzetleriyle de gelenleri hayran bırakıyor.

GÜMÜLDÜR GECE PAZARI ETKİLİYOR

Gümüldür gece pazarı genellikle yaz aylarında turistler ve yerel halk tarafından ziyaret edilen bir noktadır. Burada genellikle el işleri, hediyelik eşyalar, yerel yiyecekler ve içecekler gibi ürünler satılmaktadır.

Mis kokulu satsumanın diyarı Gümüldür, maviyle yeşili buluşturan doğası, yedi kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajları, her bütçeye uygun otelleriyle deniz turizminin hızla gelişen bölgelerinden biridir.

Gümüldür, ulaşım kolaylığı nedeniyle de deniz tutkunlarının tatil seçenekleri arasında yer alır.