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İzmir-İstanbul Otoyolunda feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:32
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İzmir-İstanbul Otoyolunda kazada 2 ölü 2 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolunda feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
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İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T.'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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