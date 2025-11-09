İzmir’de yaşayan Dalgıç Yağız Göçmen (26), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde su altında andı. Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’da dalış yapan Göçmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırladığı pankartı açarak su altında görüntüledi. Ardından yüzerek Mordoğan’a bağlı Taş Adaya çıkan Göçmen, burada bir kez daha pankartı açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın kendisi için hem çok anlamlı hem de gurur kaynağı oluğunu söyleyen Göçmen, "Benim için en önemli şeylerden biri milli değerlerimizi sağlam tutabilmek. Pankartı açtığım an çok duygulandım ve suyun altında ilk defa ağladım" dedi.

'ATA’MIZI KALBİMİZDE YAŞATMAK BİR GURUR'

Yaklaşık bir yıldır böyle bir dalış düşüncesinin olduğunu söyleyen Göçmen, "Hedefim 15- 20 metrelerdi ancak çekim yapmak için kameram su aldığı için 2 metre civarında çekimi yaptım. Daha sonra Mordoğan’daki Taş Ada'ya çıktım orada da pankartı açtım. O an çok duygulandım, Ata’mızı kalbimizde yaşatmak bir gurur. Nasıl bir pankart olacağını, suda ne kadar kalabileceğimi önceden hesaplayıp planladım. Bunu 10 Kasım’da gerçekleştirebildim. Bu projeyle küçüklerime örnek olup, daha farklı bir fikirle Ata’mızı anmak istedim. Sevgisini sonsuz olarak kalbimizde taşıyacağımızı göstermek istedim" diye konuştu.