İzmirli genç sanatçılar İtalya’da!

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Yağız Ünal ile YÜSEM Müzik Akademisi mezunu İrfan Karakılıç, İtalya'da gerçekleştirilen "Müzik Günleri Uluslararası Atölye Festivali"nde sahneye çıkarak, hem yeteneklerini uluslararası alanda sergiledi hem de Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında sanat yoluyla kurulan dostluk köprüsüne katkı sundu.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Yağız Ünal ile Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi mezunu İrfan Karakılıç, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Pistoia kentinde bu yıl düzenlenen Müzik Günleri Uluslararası Atölye Festivali'ne katıldı.

KÜLTÜRLERARASI SANATSAL BULUŞMA

Festivalin bu yılki teması, Yunanistan merkezli "Müzik Günlükleri" organizasyonunun bir parçası olarak "Dokunuş, Ton ve Teknik" başlığıyla düzenlenen II. Piyano Ustalık Sınıfı oldu. Türkiye, Yunanistan ve İtalya'dan çok sayıda öğrenci ve eğitmenin katıldığı festival, kültürlerarası müzikal iş birliğini ve sanatsal paylaşımı teşvik etti.

Festivalin kurucusu ve sanat direktörü olan piyanist Yunan sanatçı Erato Alakiozidou, Yaşar Üniversitesi ile uzun yıllardır yürüttükleri başarılı iş birliklerini hatırlatarak, "Bu festival, sadece teknik eğitim değil, aynı zamanda genç sanatçıların birbirlerinin kültürünü tanımasına vesile oluyor. Yaşar Üniversitesi ile önümüzdeki yıllarda da iş birliğimizin güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr.Öğretim Payam Gül Susanni de festivalin çok yönlü bir deneyim sunduğunu belirterek, "Festival boyunca öğrenciler bireysel ve grup çalışmalarıyla hem teknik hem de sanatsal açıdan gelişme imkanı buldu. Final konserinde eserlerini sahnede seslendirme şansı yakaladılar. Gelecek yıl daha fazla öğrencimizi bu değerli uluslararası etkinlikte görmek istiyoruz" diye konuştu.

Müzik aracılığıyla Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında kurulan dostluk bağlarını güçlendiren festival, genç sanatçılara uluslararası sahnede kendilerini ifade etme fırsatı sundu.