İzmirlileri korkutan deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı

İzmir dün gece sallandı, İzmirlileri korkuttu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte meydana geldi. İzmirliler gecenin karanlığında sokağa fırladı.İşte o anlarda güvenlik kameraları çalışıyordu. 4,9'luk depremin meydana geldiği anı güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti
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