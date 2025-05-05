İzmirlilerin yeni gözdesi oldu! Birçok emeklinin akın ettiği mahalle

Kaynak: ulusalpost.com
İzmirlilerin yeni gözdesi oldu! Birçok emeklinin akın ettiği mahalle

Son dönemde birçok emekli Gümüldür Atatürk mahallesine akın ediyor. Özellikle durumu iyi olan emekliler bu mahalleden ev veya arsa alarak hayatının geri kalanına burada devam ediyor.

Son dönemde emeklilik hayallerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaşın rotası İzmir'in şirin beldesi Gümüldür'e çevrildi. Özellikle Gümüldür'ün gözde yerleşim yerlerinden biri olan Atatürk Mahallesi, emeklilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Durumu iyi olan emekliler, bu sakin ve huzurlu mahalleden ev veya arsa alarak hayatlarının geri kalanını burada geçirme hayallerini kuruyor.

Gümüldür'ün doğal güzellikleri, temiz havası ve sakin yaşam temposu, özellikle büyük şehirlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyen emekliler için cazip bir alternatif oluşturuyor. Atatürk Mahallesi ise denize yakınlığı, modern konut projeleri ve sosyal olanaklarıyla emeklilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

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ulusalpost.com'daki habere göre; Çok sayıda tatilci ve gurbetçi akın akın Gümüldür'ü ziyaret ediyor. Bölgeye hayran kalan birçok kişi ise buraya yerleşiyor. Özellikle son dönemde İzmir merkez ve İstanbul'dan Gümüldür'e göç edenlerin sayısında artış yaşanıyor.

Doğal bir yaşam süren Gümüldür halkı yöresel lezzetleriyle de gelenleri hayran bırakıyor.

GÜMÜLDÜR GECE PAZARINA AKIN VAR

Gümüldür gece pazarı genellikle yaz aylarında turistler ve yerel halk tarafından ziyaret edilen bir noktadır. Burada genellikle el işleri, hediyelik eşyalar, yerel yiyecekler ve içecekler gibi ürünler satılmaktadır.

Gümüldür, ulaşım kolaylığı nedeniyle de deniz tutkunlarının tatil seçenekleri arasında yer alıyor. İncecik kumları ve sığ denizi, çocukların güvenle oynayabileceği bir ortam sunarken, deniz suyu sıcaklığı da soğuk sevmeyenler için de ideal bir tatil fırsatı sunuyor.

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