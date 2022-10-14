14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta otomobil, aynı istikamette seyreden kamyonla çarpıştı. Otomobilde sıkışan 18 ve 22 yaşındaki iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:45
Takip Et

İzmir-Uşak karayolu Güre köyü yakınlarında otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
+
Aa
-

O.Y. (23) kullanmakta olduğu otomobil, İzmir-Uşak karayolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) 'nın kullanmış olduğu kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
1
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
2
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
6
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.