İzmit Belediye Başkanlığından
Yayın Tarihi:
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.
|SIRA NO
|TAPU MAHALLE
|İDARİ MAHALLE
|ADA
PAR
SEL
|CİNSİ
|BLOK
|KAT
BAĞIM
SIZ BÖLÜM NO
BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NİTELİĞİ
|ARSA PAYI
|NET ALAN (m2)
MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
ŞART
NAME BEDELİ
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|İHALE USULÜ
|AÇIKLAMA
|1
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A1
ZEMİN+
BODRUM
|4
DUBLEKS
MESKEN
|1/36
|133.00
6,300,000.00
TL
189,000.00
TL
6,300.00
TL
|08.08.2024
|11.30
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI MESKEN
|2
|KADIKÖY
|ERENLER
|5156
|2
|ARSA
|A2
ZEMİN+
BODRUM
|2
|DUBLEKS MESKEN
|1/36
|133.00
6,200,000.00
TL
186,000.00
TL
6,200.00
TL
|08.08.2024
|11.35
|AÇIK TEKLİF USULÜ
|KAT İRTİFAKLI MESKEN
- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 07.08.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;
- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- İkametgah belgesi
- T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
- Noter tasdikli imza beyannamesi.
- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERİN ;
- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
- Vergi kimlik numarası
- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)
- Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064050