İzmit Belediyesi çalışanını vurup kaçtılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, belediyeye ait bir deponun bahçesinde çalışan M.G., pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olay, Yeşilova Mahallesi Irmak Sokak’ta bulunan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü malzeme deposunda meydana geldi.

İddiaya göre, arabayla bölgeye gelen iki kişi, keşif yaptıktan sonra depo çalışanı M.G.'yi bahçede görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar, geldikleri araçla hızla kaçarken, M.G. bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı M.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.