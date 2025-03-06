İzmit Körfezi’nde kartpostallık manzara! Görenleri adeta büyüledi

Kaynak: İHA

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Zaman zaman Körfez'in üzerini kaplayan sis bulutu, havadan da görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Zaman zaman Körfez'in üzerini kaplayan sis bulutu, havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu. Özellikle İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin sahil kesimlerinde sis yoğunluğunu artırdı. İzmit Körfezi'nde oluşan sis manzarası da görenleri hayran bıraktı. Zaman zaman Körfez'in üzerini tamamen kaplayan sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu manzara dron ile havadan da görüntülendi.

hh.jpgD-100 kara yolunun Kartepe geçişinde de etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi.

Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

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