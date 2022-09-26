26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmit polisi suçluları denizin üstünde koşarak yakaladı

İzmit polisi suçluları denizin üstünde koşarak yakaladı

İzmit körfezinde kaçak midye, sülünez gibi çift kabuklu deniz canlılarını kaçak avlayan şahıslar, önce insansız hava aracına ardından Deniz Polisi’ne yakalandı. Denizin ortasında operasyon yapan ekipler, üç şahsı kaçak avcılık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:01
Takip Et

İzmit polisi suçluları denizin üstünde koşarak yakaladı

İzmit polisi suçluları denizin üstünde koşarak yakaladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İzmit Körfezi’nde avlanması yasak olan, çift kabuklu deniz canlılarını özel dalgıç kıyafetleri giyerek avlayan şahısları fark eden vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, denize girerek şahısları tek tek yakaladı. Polislerin denizin içinde koşturması an be an kameralara yansıdı. Operasyon anı havadan da görüntülendi. Polislerin denizin üstünde sığ olmasından dolayı koştukları belirtildi.  

Şahıslardan birinin, suda kamufle olabilmek için giydiği özel dalgıç kıyafetiyle, kaçak şekilde avlanma anı da insansız hava aracı tarafından saniye saniye görüntülendi.

Denizin içinde yapılan operasyonun ardından üç şahıs, kıyaya çıkartıldı. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak şekilde avlanan şahıslara idari yaptırım uyguladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
26.09.2022 16:49
Sınırlarıda böyle korusanız... Kamyon kamyon şehirlere gelen istilacılarıda böyle gözetleseniz ve yakalasanız.  
 
askobur
26.09.2022 16:42
midyeciyi avlamak kolay ne demek istediğimi anlarsınız.  
 
İlginç
26.09.2022 16:39
Gören de narkotik Operasyonu zannedecek .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
5
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
6
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
7
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı
﻿85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı
﻿85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı
﻿Göğüs ağrısı öksürük ve faranjitiniz varsa dikkat. Uzmanı açıkladı
﻿Göğüs ağrısı öksürük ve faranjitiniz varsa dikkat. Uzmanı açıkladı
﻿Göğüs ağrısı öksürük ve faranjitiniz varsa dikkat. Uzmanı açıkladı
﻿Bakan Akar, komutanlarla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi
﻿Bakan Akar, komutanlarla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi
﻿Bakan Akar, komutanlarla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi
﻿İmamı camide eski eniştesi vurdu
﻿İmamı camide eski eniştesi vurdu
﻿İmamı camide eski eniştesi vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.