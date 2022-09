İzmit polisi suçluları denizin üstünde koşarak yakaladı

İHA'nın haberine göre, İzmit Körfezi’nde avlanması yasak olan, çift kabuklu deniz canlılarını özel dalgıç kıyafetleri giyerek avlayan şahısları fark eden vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, denize girerek şahısları tek tek yakaladı. Polislerin denizin içinde koşturması an be an kameralara yansıdı. Operasyon anı havadan da görüntülendi. Polislerin denizin üstünde sığ olmasından dolayı koştukları belirtildi.

Şahıslardan birinin, suda kamufle olabilmek için giydiği özel dalgıç kıyafetiyle, kaçak şekilde avlanma anı da insansız hava aracı tarafından saniye saniye görüntülendi.

Denizin içinde yapılan operasyonun ardından üç şahıs, kıyaya çıkartıldı. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak şekilde avlanan şahıslara idari yaptırım uyguladı.