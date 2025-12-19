Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirmişti.

İlçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmiş ve ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.