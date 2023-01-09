İzmit'e son teknoloji kütüphane

ANKA'da yer alan haberde, Kafe alanı ve toplantı-konferans salonunun da yer aldığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nde gençlere, ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme imkanı sunuluyor.



İKİNCİ KAPSAMLI KÜTÜPHANE OLACAK



Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphane, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olacak. Kentin heyecan ile beklediği Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te kapılarını açacak.



Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, Çetin Emeç Kütüphanesi'nin ardından, İzmit Belediyesi'nin kente kazandırdığı ikinci kapsamlı kütüphane olacak.

