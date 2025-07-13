İzmit’e yeni meydan geliyor

İzmit'te, yıkılan eski Vergi Dairesi önündeki 1980 metrekarelik alanda hayata geçirilecek meydan düzenlemesi yüzde 95 oranında tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te, yıkılan eski Vergi Dairesi'nin yerine yapılacak park ve çevre düzenlemesi projesi, Aralık 2024'te başlamıştı. Yaklaşık 1980 metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede; kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanları tasarlanıyor.

Projede çalışan ekiplerin, çevredeki esnafın işlerinin aksamaması ve sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi. Meydan düzenleme çalışmaları şu anda yüzde 95 oranında tamamlanmış olup, kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.