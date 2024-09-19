İzmit'te 20 dönümlük alan kül oldu

Kaynak: İHA
İzmit'te 20 dönümlük alan kül oldu

Kocaeli İzmit'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 20 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, İzmit ilçesi Yenimahalle'de bulunan tepelik alandaki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ekipleri, polis, zabıta ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma girişti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alan yanarken polis olayla ilgili incelemelere başladı.

Son Haberler
Çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan nasıl patlatıldığı belli oldu
Çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan nasıl patlatıldığı belli oldu
‘Sandık Kokusu’ umut vermedi
‘Sandık Kokusu’ umut vermedi
Ortak alfabe müjdesi
Ortak alfabe müjdesi
Hulusi Bey’in Allah korkusu
Hulusi Bey’in Allah korkusu