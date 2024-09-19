İzmit'te 20 dönümlük alan kül oldu

Yangın, İzmit ilçesi Yenimahalle'de bulunan tepelik alandaki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ekipleri, polis, zabıta ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma girişti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alan yanarken polis olayla ilgili incelemelere başladı.