Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan 64 yaşındaki eski muhtardan kötü haber geldi. Olay Esenler Mahallesi'nde gerçekleşti, Sadık Savurtaş'ın yakınları kayıp müracaatında bulundular. İhbar üzerine Jandarma ekipleri bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdılar.

Sadık Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet Savcısı da Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞTI

Çiftçilikle uğraşan eski muhtar, 6 yıl önce 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi.