İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir otomobil sürücüsü seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün ayağına çarptı. Çarpma sonrası sürücü ve yanındaki yolcu araç içerisinde sıkıştı. Kazada 48 yaşındaki sürücü Arzu Gür, hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Arzu Gür'ün kontrolünü yitirdiği 41 EF 726 plakalı otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Gür ve yanındaki B.G.'yi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Arzu Gür Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, B.G. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gür, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. B.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

İzmit'te feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar: ölü ve yaralı var

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