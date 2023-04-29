İzmit'te Hıdrellez coşkusu

İzmit Belediyesi, doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez dolayısıyla Balören, Mecidiye ve Bayraktar Mahalleleri'nde 3 gün boyunca şenlikler düzenleyecek.

İzmit'te Hıdrellez coşkusu

ANKA'da yer alan haberde, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde köy muhtarlıkları ile birlikte gerçekleşecek Hıdırellez Şenlikleri, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin yanı sıra 3 gün boyunca köylerde de devam edecek. Programlar kapsamında 5 Mayıs Cuma günü Mecidiye Köyü’nde, 6 Mayıs Cumartesi günü Bayraktar Köyü’nde ve 7 Mayıs Pazar günü Balören Köyü’nde birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hıdırellez’in kendine özgü ritüellerinden olan ateş üstünden atlama ve konserlerle şölen havasında geçecek olan şenliklere tüm mahalle sakinleri davet edildi.

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