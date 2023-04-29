İzmit'te Hıdrellez coşkusu

ANKA'da yer alan haberde, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde köy muhtarlıkları ile birlikte gerçekleşecek Hıdırellez Şenlikleri, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin yanı sıra 3 gün boyunca köylerde de devam edecek. Programlar kapsamında 5 Mayıs Cuma günü Mecidiye Köyü’nde, 6 Mayıs Cumartesi günü Bayraktar Köyü’nde ve 7 Mayıs Pazar günü Balören Köyü’nde birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.



Hıdırellez’in kendine özgü ritüellerinden olan ateş üstünden atlama ve konserlerle şölen havasında geçecek olan şenliklere tüm mahalle sakinleri davet edildi.



