İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açtılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açtılar

Kocaeli İzmit’te seyir halinde otomobile saldırı düzenleyerek sürücü F.Ö’nun yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Olay, 11 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta meydana geldi. 34 GAL 303 plakalı otomobille seyir halinde olan Fırat O.'ya silahlı saldırı düzenlendi.

Kurşunların isabetiyle yaralanan Fırat O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokaktaki beton aydınlatma direğine çarpıp durdu. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Fırat O.'ya ateş eden kişinin T.A. olduğu, olayı K.Y., D.G., S.G. ve E.N. ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. E.N. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Fırat O.'nun tedavisinin devam ettiği de öğrenildi.

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

İzmit’te kanlı saldırı! Sürücüye ateş açıldı

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