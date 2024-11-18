İzmit'te kaza: otomobil bariyerler arasında sıkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, refüjdeki iki bariyer arasında sıkıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit'in Alikahya mevkisinde gerçekleşti. Ankara istikametine giden T.Ş. yönetimindeki 34 SP 5690 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak refüjde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan otomobil parçaları, her iki istikamette de trafik sıkışıklığına yol açtı. Trafik, bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak akarken, ekiplerin çalışmalarıyla yola savrulan parçalar ve otomobil kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.