İzmit’te Şok Olay: Evini Yaktı

Kaynak: İHA

İzmit’te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, kendi evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Terzi Bayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Ev alev topuna dönerken gece karanlığı yangınla aydınlandı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangın söndürülürken ev küle söndü. Yaralının olup olmadığı bilgisine ulaşılmadı, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Son Haberler
Ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bayram mesajı: İçim buruk, neşem yok
Ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bayram mesajı: İçim buruk, neşem yok
Çeşme Belediyesi, bayramda da çalışmalarına devam ediyor
Çeşme Belediyesi, bayramda da çalışmalarına devam ediyor
Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e sert çıkış
Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e sert çıkış
Bilecik Günüören’de asırlık bayram geleneğine devam
Bilecik Günüören’de asırlık bayram geleneğine devam
İzmir'de bulunan 57’nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda bayramı kutlaması
İzmir'de bulunan 57’nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda bayramı kutlaması