Olay, saat 22.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada E.K.B., U.B., ve İ.A. tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan U.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.