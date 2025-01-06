Biri 12, diğeri 14 yaşındaki iki kız kayıplara karıştı: 2 gündür haber yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Biri 12, diğeri 14 yaşındaki iki kız kayıplara karıştı: 2 gündür haber yok

İzmit Yenidoğan mahallesinde 12 Hazel Zümra Ustaoğlu ve 14 yaşındaki Ela Ecrin Deniz isimli gençler 2 gündür kayıp. Aileleri büyük bir umutla beklerken vatandaşlardan da yardım bekliyorlar.

İzmit Yenidoğan mahallesinde iki kayıp kız vakası yaşanıyor. 12 yaşındaki Hazel Zümra Ustaoğlu ve 14 yaşındaki Ela Ecrin Deniz, iki gündür haber alınamıyor. Aileleri, çocuklarının eve dönmemesi üzerine acil olarak yetkililere başvurdu ve tüm topluma çağrıda bulundu.

Kızların bulunması için aile "Lütfen, çocuklarımızı gören ya da herhangi bir bilgi sahibi olanlar bize ulaşsın!" diyerek, 0536 404 78 17 numarasını paylaştı. Kızların bulunması için polis ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

Çevredeki vatandaşlardan da destek bekliyorlar.

Aileler, "Her an bir haber almayı bekliyoruz" deyip ve halkın duyarlı olmasını konusunda yardım istediler.

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